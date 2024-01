Warum der BSV Sachsen Zwickau kreativer sein muss und will

Nach der Niederlage gegen Borussia Dortmund vor ausverkauftem Haus müssen Jasmina Gierga (am Ball) und die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau am Sonntag beim Buxtehuder SV bestehen. An den Gegner hat Gierga immerhin ganz gute Erinnerungen: Im Oktober trotzte sie mit dem BSV-Juniorteam der Mannschaft aus der Nähe von Hamburg in der 3. Liga einen Punkt ab. Bild: Marko Unger