Werdauerin fährt nach langer Pause zurück an die Spitze

Der Name Angelina Paul spielt in der "Freien Presse" schon lange eine Rolle. Bereits im Oktober 2010 schaffte es die Werdauerin als damals Zehnjährige mit ihrer Maschine in die Zeitung. Seitdem heimste die junge Motocross-Fahrerin eine beeindruckende Titelsammlung ein. In den nächsten Wochen und Monaten soll da noch einiges...