Westsachsen feiern gleich vier Siege

Sehr erfolgreich verlief die Niedersächsische Meisterschaft im Country Westerntanz für die Starter aus der Region. Beim Wettbewerb in Delmenhorst feierte Karsten Krauße von der Abteilung Line Dance des SV Sachsen 90 Werdau nach dem Gewinn der Landesmeisterschaften in Baden-Württemberg und Bayern seinen nächsten Titel in diesem Jahr....