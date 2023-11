Westsachsen sind in Leipzig gefordert

Die auf Landesebene spielenden Handballmannschaften der Region gehen am Wochenende jeweils in Leipzig auf Tore- und Punktejagd. So gastieren die Männer des Sachsenligisten ZHC Grubenlampe am Sonntag ab 17.30 Uhr bei der SG LVB in der Messestadt und hoffen beim Tabellenvierten (9:7 Punkte) endlich auf den ersten Auswärtssieg der...