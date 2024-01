Westsachsen wollen in Leipzig punkten

Jeweils auswärts in Leipzig gefordert sind am Wochenende die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau sowie vom HC Fraureuth. Beim Tabellensiebten TuS Leipzig-Mockau II geht es für die HSG am Samstag ab 14 Uhr als Spitzenreiter vor allem darum, die weiße Weste zu wahren. Mit zehn Siegen aus zehn Spielen...