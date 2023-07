Wildenfelser fährt zweimal aufs Podium

Jamie Wunderlich aus Wildenfels ist beim dritten Lauf der European Moto-Trophy in der Motorsportarena Oschersleben der erfolgreichste Starter aus dem Landkreis Zwickau gewesen. In der Klasse Supersport 300 erkämpfte er in beiden Wertungsrennen jeweils den zweiten Platz. Konstanz zeigte auch die Lichtensteinerin Amy Zmarzly in der...