Youth Olympic Games: Crimmitschauerin kehrt mit Medaille zurück

Mit einer Bronzemedaille im Gepäck steigt Eishockeyspielerin Mathilda Heine am Freitag in Südkorea in den Flieger. Nach dem entscheidenden Spiel gegen die Schweiz war die 14-Jährige erst einmal platt.

Crimmitschau. Die ein oder andere Träne gab es in der Nacht zu Mittwoch im Hause Heine auf jeden Fall. Als um kurz nach halb 4 Uhr deutscher Zeit feststand, dass die U-16-Nationalmannschaft der Mädchen beim Eishockeyturnier der Youth Olympic Games in Südkorea die Bronzemedaille sicher hat, da war auch in Crimmitschau die Freude groß. Denn mit Mathilda Heine vom ETC gehört eine Westsächsin zum erfolgreichen Team.

Familie Heine schaut Spiel live im Internet

Papa Torsten, Sportlicher Leiter beim Eishockeyverein, und Mama Eileen hatten die Partie gegen die Schweiz live im Internet verfolgt. "Auch die Großeltern und viele aus der Familie haben geschaut. Das war schon sehr emotional als klar war, dass es reichen wird. Nur unsere beiden jüngeren Töchter haben wir schlafen lassen, die haben dann heute morgen natürlich direkt gefragt wie es ausgegangen ist", sagt Torsten Heine. Die Freude über den Erfolg sah man Mathilda Heine bei der Siegerehrung an, die ebenfalls live im Internet zu verfolgen war. Ihren Erfolg mit der Familie feiern kann die 14-Jährige am Wochenende. Nach der Abschlussfeier der Youth Olympic Games am Donnerstag geht es am Freitag mit dem Flieger zurück nach Deutschland.

Deutsches Team stellt früh die Weichen

Mit dem 3:1-Sieg über die Schweiz revanchierten sich die deutschen Mädels auch für die knappe 1:2-Niederlage in der Vorrunde. Durch diese hatten sie nur Platz 2 belegt und im Halbfinale mit dem späteren Goldmedaillengewinner Schweden den vermutlich schwereren Gegner. Im Spiel um Platz 3 stellten Mathilda Heine und ihre Teamkolleginnen früh die Weichen zum Erfolg. Nach dem ersten Drittel - gespielt wurde in Südkorea über dreimal 15 Minuten - führten sie 2:0. Im Mittelabschnitt verkürzten die Eidgenossinnen und als sie in der Schlussphase ihre Torhüterin zu Gunsten einer zusätzlichen Feldspielerin vom Eis nahmen, traf Deutschland zum 3:1 ins leere Tor.

Mit der Bronzemedaille sorgt Mathilda Heine auch für ein Novum beim ETC Crimmitschau. Noch nie holte in der jüngeren Vergangenheit ein Eigengewächs des Vereins eine internationale Medaille. Zwar stand mit Leonie Böttcher bei den Youth Olympic Games 2020 in der Schweiz eine ETC-Spielerin sogar ganz oben auf dem Podest. Doch die gebürtige Berlinerin spielte nur einige Zeit im Nachwuchs für Crimmitschau. Zudem holte sie die Medaille beim 3-gegen-3-Turnier, in dem die international gemischten Mannschaften ausgelost wurden.