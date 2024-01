Youth Olympic Games: Der Medaillentraum einer Crimmitschauerin lebt weiter

Eishockeyspielerin Mathilda Heine schnuppert bei den Youth Olympic Games in Südkorea derzeit internationale Luft. Für ihre Familie in der Heimat heißt das vor allem eines – zeitig aufstehen.

Dass sich Torsten Heine in der Nacht zu Dienstag den Wecker stellen wird, daran ließ er am Montagvormittag schon keinen Zweifel. Um 3 Uhr deutscher Zeit spielt Tochter Mathilda bei den Youth Olympic Games in Südkorea mit der U-16-Nationalmannschaft um den Einzug ins Finale des Eishockeyturniers. Auch wenn die Aufgabe gegen die Schwedinnen, die...