Zwickau vergibt ersten Matchball

Die Männer der Spielgemeinschaft 1. TC Zwickau/TC Sachsenring haben in der Tennis-Verbandsliga ihren ersten Matchball zum Aufstieg in die Oberliga nicht genutzt. Im vorletzten Punktspiel mussten die Zwickauer auf eigenem Platz mit dem 3:6 gegen den 1. TC Waldheim ihre erste Saisonniederlage einstecken. In den Einzeln konnte mit...