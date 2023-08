Zwickauer Rallye-Ass glaubt an seine Titelchance

Für Ralleypilot Julius Tannert aus Zwickau und seinen Beifahrer Frank Christian wird es im Kampf um den Titel der Deutschen Rallyemeisterschaft an diesem Wochenende ernst. Das Ziel der beiden vor der Saarland-Pfalz-Rallye ist klar: Die Skoda-Besatzung will bei den letzten beiden Saisonläufen zurück an die Spitze der