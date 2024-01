Zwickauer Rennrodlerin fährt zum Weltcup und zur WM

Mit Platz 2 bei der Deutschen Meisterschaft hat sich Melina Fischer für höhere Aufgaben empfohlen. Dass es derzeit so gut läuft, hat die 19-Jährige einer besonderen Unterstützung zu verdanken.

Zwickau. Mit dem Ergebnis mehr als zufrieden, mit den beiden Läufen nicht wirklich - so fasst Rennrodlerin Melina Fischer vom ESV Lok Zwickau die Deutsche Meisterschaft vor wenigen Tagen in Altenberg zusammen. Bei der stand am Ende mit dem Vizemeistertitel der erste große Erfolg bei den Frauen für die 19-Jährige zu Buche, doch auf der Bahn ging es ziemlich ruppig für sie und die Konkurrenz zu. Julia Taubitz zum Beispiel stürzte im Training und verzichtete dann im Wettkampf auf den zweiten Lauf. "Die Bahn stand sehr huckelig und gerade wir Juniorinnen hatten Probleme, uns von den Gleiterbahnen wie zuletzt in Whistler umzustellen. Im ersten Lauf konnte ich zwar viele Fehler abstellen, aber im zweiten ist dann mal wieder der Start schief gegangen. Mit dem habe ich in Altenberg schon lange Schwierigkeiten", erzählt die Zwickauerin, die sich umso mehr über Platz 2 am Ende freute.

19-Jährige will Weltcups genießen

Der brachte ihr nicht nur die Medaille, sondern noch viel mehr: An diesem Wochenende gehört Melina Fischer zum deutschen Aufgebot beim Weltcup in Winterberg und darf sich auch eine Woche später in Innsbruck mit den besten Rodlerinnen der Welt messen. Ebenso ging der letzte freie Startplatz bei der Weltmeisterschaft Ende Januar in Altenberg an die 19-Jährige. "Ich will das alles einfach genießen und setze mir kein direktes Ziel. Es ist schön, dass ich vergleichen kann, wie ich zur Weltspitze stehe. Mir ist wichtig, dass ich für mich gute Läufe runterbringe und Spaß habe", betont die Sportlerin vom ESV Lok Zwickau. Dass das eine große Aufgabe für sie wird, liegt nicht nur an den ungewohnten Umständen eines Weltcups. Auf den Bahnen in Winterberg und Innsbruck konnte Melina Fischer in den vergangenen Jahren kaum Erfahrungen sammeln. Die Anlage im Hochsauerland kennt sie zwar: "Doch vom Damenstart bin ich dort bestimmt drei Jahre nicht gefahren. Wir haben jetzt nur fünf Trainingseinheiten und da ist es wichtig, sicher und konstant zu sein."

Arbeit mit Sportpsychologin zahlt sich aus

Trotz der nicht optimalen Voraussetzungen lässt sich Melina Fischer vor den kommenden Rennen nicht aus der Ruhe bringen. Das verdankt sie einer Entscheidung, die sie im vergangenen Jahr traf - da holte sich die Zwickauerin Unterstützung bei einer Sportpsychologin. Zuvor flatterten ihr im Wettkampf zu oft die Nerven. So zum Beispiel bei der Junioren-WM im Januar 2023, als sie nach Bahnrekord im ersten Lauf klar auf Goldkurs lag und sich durch einen Fahrfehler im zweiten Lauf um alle Medaillenchancen brachte. "Ich merke, dass ich viel gelassener geworden bin vor den Starts. Ich gehe jetzt alles ganz ruhig an und habe nicht mehr so ein Herzklopfen", erklärt die 19-Jährige die Veränderungen. Die sorgen zudem dafür, dass sie sich auf die Wettkämpfe wieder komplett freuen kann - ohne nagende Gedanken im Hinterkopf.