Marcel Bärs Pfostenpech und Duisburgs Effizienz: Erzgebirge Aue verpasst Heimsieg

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat am Samstagabend einen Sieg im letzten Heimspiel des Jahres verpasst. Die Veilchen trennten sich mit 1:1 (1:0).

Aue. "Leute, lasst euch sagen, Duisburg ist geschlagen. Hier gewinnt nur einer: Wismut Aue und sonst keiner", sangen die Fans des FC Erzgebirge Aue bereits in der ersten Halbzeit, nachdem die Veilchen im letzten Heimspiel des Jahres gegen den MSV Duisburg durch Boris Tashchy (29. Minute) in Führung gegangen waren. Die FCE-Anhänger hatten sich damit jedoch zu früh in Sicherheit gewagt. Zum letzten Heimspiel des Jahres kamen die Veilchen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Das Team von Trainer Pavel Dotchev - der aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre fehlte und durch seinen Co Jörg Emmerich ersetzt wurde - ging mit einer personellen Veränderung ins Spiel: Marco Schikora kehrte nach Sperre ins Team zurück, Erik Majetschak musste weichen, weshalb das Stammduo im defensiven Mittelfeld (Mirnes Pepic und Marco Schikora) wieder hergestellt war. Sicherheit brachte das dem FC Erzgebirge Aue unterm Strich jedoch nicht. Zwar erspielten sich die Veilchen die zunächst besseren und klareren Chancen (Pepic (4.), Tashchy (9.) und Danhof (14.) fehlten die letzte Konsequenz im Abschluss), jedoch schlichen sich immer wieder technische Fehler ins Spiel der Auer ein. Die Souveranität ging den Lila-Weißen zwischenzeitlich verloren, auch weil offensiv teils die Bewegung, defensiv hin und wieder die Staffelung zwischen den Ketten fehlte. In dieser Phase hatten die Gäste ihre beste Chance: Sebastian Mai zog aus 20 Metern ab, doch den strammen Abschluss konnte FCE-Keeper Martin Männel gerade noch so mit den Fingerspitzen an die Latte lenken (22.).

Die Szene schien ein Wachrüttler gewesen zu sein. Denn kurz darauf agierten die Veilchen wieder konsequenter und gingen kurz darauf in Führung - dank einer Einzelleistung von Boris Tashchy. Der Offensivspieler ließ zwei Gegenspieler clever stehen und schob den Ball am Keeper vorbei ins lange Eck zum 1:0. Gleichzeitig der Halbzeitstand, denn die Veilchen ließen den Ball munter laufen, ohne offensiv wirklich Akzente zu setzen, die Duisburger hingegen waren zu harmlos und offenbarten, warum sie tief im Tabellenkeller der 3. Liga stecken.

Der FC Erzgebirge Aue kam gut aus der Halbzeitpause - früh boten sich Topchancen, um den Spielstand entscheidend auszubauen. Doch einem fehlte ganz besonders das Fortune im Abschluss: Marcel Bär. Erst köpfte der Torjäger nach Flanke von Tashchy aus zwei Metern an den Pfosten, dann scheiterte er am MSV-Keeper Vincent Müller (58.). "Machst du die Tore vorn nicht, bekommst du die sie hinten!", lautet ein bekanntes Sprichwort. Und so kam es: der Tabellenvorletzte trug einen sauberen Spielzug über die rechte Offensivseite vor und Rolf Günther Feltscher brachte ein zielgenaues Zuspiel in den Strafraum, wo MSV-Profi Niklas Kölle nur noch zum 1:1 einschieben musste (62.).

Es war ein Nackenschlag, von dem sich die Veilchen nicht recht erholen konnten. Eine Schlussoffensive wollte trotz zahlreicher Spielerwechsel nicht gelingen. Am Ende war es wieder Marcel Bär, der die beste und einzige Chance liegen ließ. Mit seinem linken Fuß scheiterte der Angreifer aus fünf Metern jedoch erneut am Pfosten, weshalb der FC Erzgebirge Aue zum Jahresabschluss im Erzgebirgsstadion mit einem Unentschieden leben musste.