Nach strittiger Elfmeterszene: Erzgebirge Aue verliert in Sandhausen

Der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat am Mittwoch eine 0:1-Niederlage kassiert. Die Entscheidung brachte eine strittige Szene bereits in der ersten Halbzeit.

Sandhausen. Noch nie musste der FC Erzgebirge Aue in der 3. Liga eine Niederlage gegen den Sportverein Sandhausen einstecken. Das änderte sich jedoch am Mittwochabend. In Baden-Württemberg kassierten die Veilchen eine 0:1 (0:1)-Niederlage. Zuvor hatten die Auer in fünf Duellen drei Siege feiern können.

Bei seinem 333. Spiel als Drittligacoach fand das Team von Pavel Dotchev - im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Rot-Weiss Essen am vergangenen Freitag personell unverändert - schlecht in die Partie. Zu ungenau und zu fehlerbehaftet begannen die Auer. Immer wieder erhielten die Sandhäuser Möglichkeiten, schnell umzuschalten. Viel passierte in der Anfangsphase dennoch nicht: Die Gastgeber verpassten es, selbst zum Abschluss zu kommen; die Veilchen derweil hatten Probleme, überhaupt in die Nähe des gegnerischen Strafraums zu kommen. Und so dauerte es 22 Minuten, ehe es die erste Chance der Partie gab. Erzgebirge-Aue-Mittelfeldspieler Marco Schikora versuchte es per Volley. Doch sein Schuss verfehlte um einige Meter das Gehäuse von SVS-Keeper Nikolaj Rehnen.

Eine halbe Stunde lang passierte so ziemlich gar nichts, dann durften die Sandhäuser dennoch jubeln: Der Auer Siegtorschütze des letzten Spiels, Mirnes Pepic, brachte im Strafraum den gegnerischen Angreifer Markus Pink zu Fall. Ein leichter Kontakt, den Schiedsrichter Wolfgang Haslberger mit dem Pfiff zum Elfmeter bestrafte: Alexander Mühling nutzte die Chance und traf vom Punkt zur Führung des Teams von Jens Keller, das nach dem Auswärtssieg in Dresden hofft, noch ein Wörtchen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitzureden. Kurz darauf hatte Pink gar die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, doch der Österreicher scheiterte am stark reagierenden FCE-Schlussmann Martin Männel.

Nach der Pause kamen die Auer besser ins Spiel. Dotchev nahm den schwachen Omar Sijaric vom Feld, brachte dafür Linksfuß Kilian Jakob. Der Wechsel zeigte Wirkung. Prompt kamen die Veilchen mehrmals über die linke Offensivseite ins letzte Drittel. Lediglich das Fortune im Abschluss fehlte dem FCE. So flog der Ball im Strafraum zu Pepic, der den Ball perfekt traf, doch Ex-Veilchen-Profi Felix Göttlicher warf sich in den Ball, verhinderte so den Einschlag im Netz (49.).

Trotz besserer zweiter Halbzeit gelang es der Dotchev-Elf jedoch in Folge nicht, zwingende Chancen zu erspielen. Eine Möglichkeit bot sich der Mannschaft des 58-Jährigen noch, doch Erik Majetschak, für Pepic ins Spiel gebracht, scheiterte kurz nach seiner Einwechslung am starken Sandhäuser Keeper Rehnen.

Kurz zuvor hatte Pink die große Chance, alles klar zu machen. Männel parierte aber auch diesen Versuch des 32-jährigen Stürmers. Ein Bild, welches sich vor Spielende noch einmal wiederholte. Männel verhinderte in der Nachspielzeit, dass der SVS das Ergebnis deutlicher gestaltete.

Am Ende blieb es deshalb beim 0:1 für den FC Erzgebirge Aue. Dotchev haderte nach Abpfiff weniger mit der Leistung des Teams, dafür mit der des Schiedsrichters. "Das war kein Elfmeter!", sagte der Trainer bei Magenta-Sport, der im Laufe der zweiten Halbzeit Gelb sah, nachdem er sich zu sehr aufgeregt hatte. Den Veilchen bietet sich am Samstag (16.30 Uhr) die nächste Chance, wieder auf Punktejagd zu gehen. Dann kommt der abstiegsbedrohte VfB Lübeck ins Erzgebirge.