Sächsischer Doppelsieg bei Deutschen Meisterschaften im Skispringen in Klingenthal

Grenzenlose Freude herrschte bei den beiden sächsischen Skispringern Selina Freitag und Martin Hamann: Am Samstagabend gewann in der Vogtland-Arena in Klingenthal erst die Breitenbrunnerin und dann der Eilenburger die nationalen Titelkämpfe.

