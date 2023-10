Sommer-Grand-Prix in der Vogtland-Arena: Mit zwei Sachsen-Assen zum Sieg im Mixedspringen

Von Selina Freitag, der 22-jährigen Sportsoldatin aus Breitenbrunn , die in Oberstdorf lebt, werden vordere Platzierung nach ihrem bisher besten Winter mit zwei Goldmedaillen (Team, Mixed-Team) und Platz vier im Einzel bei der WM in Planica nun fast schon erwartet. Die Erzgebirgerin hat im Frühjahr einige Ehrungen erhalten, mehr Termine als üblich absolviert. Und ein paar Ferientage auf Mallorca und in Frankreich gönnte sich die Freundin von Skispringer Justin Lisso ebenso. An Wettkämpfen bestritt die junge Dame nur den Grand-Prix in Courchevel (Plätze sechs und neun) und wurde Dritte beim FIS-Cup (3. Liga) in Zakopane . "Wir haben die Zeit mehr fürs Training genutzt, auch um uns auf die Materialänderungen im Reglement umzustellen. Das braucht ein bisschen, um den Sprungstil ans Material anzupassen. Noch ist nicht alles top, aber ich arbeite dran", meinte Selina Freitag.

Sie war und bleibt Sachsens Hoffnungsträger im Skispringen: Selina Freitag. Platz fünf im Einzel mit den besten Flügen des Sommers am Samstag, dazu der souveräne Triumph mit Katharina Schmid und Andreas Wellinger im Mixedteam - und dies mit Vereinsgefährte Martin Hamann an der Seite: Die zwei Schanzen-Asse von der SG Nickelhütte Aue packten am Sonntag mit breitem Grinsen und einem guten Gefühl ihre sieben Sachen mit Blick auf den bevorstehenden Winter. Vor allem Hamann (siehe nebenstehender Beitrag), der am Vortag als Sechster eine kleine Sensation schaffte und im Konzert der Weltbesten im vogtländischen Musikwinkel mitspielte, sorgte nach dem Rücktritt von Richard Freitag für einen Lichtblick am sächsischen Springerhorizont. "Es ist ein Traum für mich. Ich habe es sehr, sehr genossen", sagte Hamann und ließ sich von Freunden und der Familie in der Vogtland-Arena feiern.

Durch ein neues Messverfahren (mit Bodyscanner) gab es im Bereich Schuhkeile und Anzug neue Vorschriften mit dem Ziel, bessere Kontrollen durchführen zu können und damit mehr Chancengleichheit zu gewährleisten. Unabhängig von diesen Änderungen in der Ausrüstung geht es für Freitag und ihre Mitstreiterinnen vor allem darum, die Planstellung der Skier im Flug zu optimieren. Desto weniger die Bretter in der V-Haltung verkantet werden, umso größer ist der Trageeffekt. So trainierten die deutschen Damen und Herren im Sommer auch im Windkanal in Stockholm, um Bewegungsabläufe zu optimieren. Für Selina stand zudem das Üben einer sauberen Telemarklandung, die ihr immer mal Probleme bereitetet, im Fokus. Motivationsprobleme gibt es keine, trotz der Erfolge im Vorwinter. Dafür ist die Sächsin zu geerdet. Mit Mutter Diana, Vater Holger und ihrem Bruder Richard, die alle in der Vogtland-Arena die Daumen drückten, kann sie auch auf hinreichend Unterstützung aus der Familie, die mit der Materie bestens vertraut ist, bauen. "In meinem Leben hat sich trotz der Medaillen nicht viel geändert. Und es gibt ja noch einiges zu erreichen", sagte Selina Freitag.

Mehr zum Grand-Prix:

Zunächst aber steht das kommende Zwischenjahr an, ohne Winterspiele und eine WM, auch keine auf einer Skiflugschanze wie bei den Herren (25. bis 28. Januar am Kulm). Mit einer Vierschanzentournee hat es für die Damen ebenso noch nicht geklappt. Zumindest eine Zweischanzentournee (30. Dezember Garmisch-Partenkirchen, 1. Januar Oberstdorf) ist es geworden. Lohnendes Ziel für das Team von Bundestrainer Maximilian Mechler im kommenden Winter ist der Gewinn der Nationenwertung. Bei Selina sorgt sich der Coach gar nicht, ob deren Entwicklung weiter positiv verläuft: "Sie ist ultramotiviert und arbeitet extrem gut", sagte er. Auszahlen soll sich das unter anderem beim Weltcupfinale in Vikersund, wo sich im vergangenen März bereits die 15 weltbesten Springerinnen messen durften. 188 Meter stehen seitdem für Selina Freitag als persönliche Bestweite zu Buche. Keine Frage: Da geht noch was!