Unnötiger Elfmeter als Vorentscheidung bei Hitzeschlacht: Chemnitzer FC verliert auch in Cottbus

Es ist ja nicht so, dass die junge und neu zusammengestellte Mannschaft des CFC bei ihren Spielen in der Fußball-Regionalliga völlig chancenlos ist. Für einen Sieg hat es bisher aber noch immer nicht gereicht - weil der Gegner auch im Ostklassiker in der Lausitz abgezockter und vor dem Tor effektiver war.

Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC wartet auch nach dem vierten Spieltag der neuen Saison auf den ersten Sieg und bleibt mit einem Punkt im Keller der Tabelle. Im Ostklassiker beim FC Energie Cottbus kassierten die ersatzgeschwächten Himmelblauen am Sonntagmittag beim 0:2 (0:1) die dritte Saisonniederlage, es war zugleich die dritte Pleite in...