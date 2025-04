Oberlungwitz 4 min.

Altehrwürdige Fabrikbrache in Westsachsen erlebt nie dagewesenen Partymarathon

Gleich vier Tanzveranstaltungen brachten am Freitag und Samstag Schwung in die Tauscher-Fabrik in Oberlungwitz. Wie ist es gelaufen? Die „Freie Presse“ hat mit Veranstaltern und Teilnehmern gesprochen.