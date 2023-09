Die Firma Hetzner und ihre 300.000 Server: Darum ist Falkenstein in der IT-Branche so wichtig

In Falkenstein betreibt das Unternehmen Rechenserver für Kunden in 180 Ländern der Welt. Welche Folgen ein Stromausfall hier haben könnte und warum die Sicherheitsvorkehrungen so hoch sind.

Die Hetzner Online GmbH gilt als einer der größten Rechenzentren-Betreiber in Europa. Der Standort in Falkenstein hat sich seit seiner Eröffnung im Jahr 2009 zum größten Werk des Internetdienstanbieters entwickelt. In acht großen Hallen stehen inzwischen 300.000 Server für ebenso viele Kunden in 180 Ländern dieser Welt. „Jeder hat auf... Die Hetzner Online GmbH gilt als einer der größten Rechenzentren-Betreiber in Europa. Der Standort in Falkenstein hat sich seit seiner Eröffnung im Jahr 2009 zum größten Werk des Internetdienstanbieters entwickelt. In acht großen Hallen stehen inzwischen 300.000 Server für ebenso viele Kunden in 180 Ländern dieser Welt. „Jeder hat auf...