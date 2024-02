Im März soll die Debatte um den Radverkehr in der Götzschtal-Region fortgesetzt werden

Bürger von Auerbach und Falkenstein sowie anderen Gemeinden und Ortschaften sollen Ideen zur Zukunft des Radverkehrs einbringen

Der Mittelzentrale Städteverbund Göltzschtal erstellt aktuell ein Radverkehrskonzept, um das Radfahren in Auerbach, Falkenstein, Rodewisch und Ellefeld attraktiver und sicherer zu machen. Alle Bewohner sind dazu eingeladen, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Den Auftakt bildet ein Diskussionsforum am 13. März in der Kulturfabrik in Auerbach,...