Parfümerie in Auerbach vor dem Neubeginn: Ab wann es wieder Duftwässerchen zu kaufen gibt

Der beißende Gestank von Rauch und Feuer ist fort. Bei „Aurel“ duftet es wieder nach Parfüm. Ein halbes Jahr nach dem Brand wird die Auerbacher Parfümerie neu eröffnet. Was dabei größter Ansporn war.

Seit sieben Monaten geben sich im Wohn- und Geschäftshaus an der Nicolaistraße 3 in Auerbach die Handwerker die Klinke in die Hand. Staubig noch die Treppe, auf der sich Baumaterial stapelt. Ein dunkler Rußfleck an der terracottafarbenen Fassade erinnert daran, was am Morgen des 29. Januar 2023 da geschah. Ein Haufen Sperrmüll wurde von...