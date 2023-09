Parkplatz oder Biergarten? Zoff um Hausabriss in Auerbach

Ein Biergarten in einer Alkohol-Verbotszone: Das findet Sven Böhm verwerflich. Deshalb möchte er den Abriss des Hauses Hainstraße 5 (auf dem Foto links) am liebsten verhindern. Denn auf diesem Areal will ein Gastronom den Biergarten errichten. Bild: David Rötzschke