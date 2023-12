Rodewischer Pfarrerin ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Noch bis zum 22. Dezember können diese speziellen Hilfsgüter an verschiedenen Sammelstellen abgegeben werden. Eine Rodewischerin, die in der Ukraine lebt, nimmt sie dort entgegen.

Angeschoben wird die Spendenaktion von Pfarrerin und Krankenhausseelsorgerin Dorothee Frölich-Mestars. Angenommen werden die Hilfsgüter im Rodewischer Stadtbüro, in der St. Petri-Kirche vor und nach dem Gottesdienst, im Kirchgemeindehaus an der Wernesgrüner Straße, im Sächsischen Krankenhaus Rodewisch (Andachtsraum B 11) und am Tresen des...