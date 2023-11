Beim Aufforsten gibt sich Sachsenforst im Vogtland experimentierfreudig

Insgesamt 73.000 Pflanzen sind es, die in dieser Pflanzsaison im Forstbezirk Plauen noch in den Boden sollen. Warum dabei der Waldrand so wichtig ist.

Holzernten, Stürme oder der Befall mit dem Borkenkäfer hinterlassen in vogtländischen Wäldern Lücken, welche der Sachsenforst teilweise neu bepflanzt. Manchmal übernimmt auch die Natur die Regie. Das was sie wachsen lässt, nennt der Fachmann Naturverjüngung. Da sich der Sachsenforst aber auf die Fahnen geschrieben hat, dass der Wald der... Holzernten, Stürme oder der Befall mit dem Borkenkäfer hinterlassen in vogtländischen Wäldern Lücken, welche der Sachsenforst teilweise neu bepflanzt. Manchmal übernimmt auch die Natur die Regie. Das was sie wachsen lässt, nennt der Fachmann Naturverjüngung. Da sich der Sachsenforst aber auf die Fahnen geschrieben hat, dass der Wald der...