Demenz-Beratungsstelle öffnet nächste Woche in Adorf

Mit einem neuen Angebot will die Seniorengemeinschaft Oberes Vogtland die Unterstützung Demenzerkrankter in der frühen Phase der Krankheit verbessern. Am Montag, 10. Juli eröffnet in Adorf die Beratungs- und Kontaktstelle für Demenz nach Erhalt der Diagnose. Sie wird in der Begegnungsstätte im Erdgeschoss des von der Arbeiterwohlfahrt...