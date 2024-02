Ortschaftsrat deckt das Dach: Neues Buswartehäuschen für Raun

Der Unterstand am Ortseingang wird nach Schäden abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Dafür legen sich zwei Firmen und Dorfleute ins Zeug.

Wenn in Raun ein neues Buswartehäuschen errichtet wird, übernimmt der Ortschaftsrat die Dacheindeckung in Eigenleistung. Das teilte Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) mit. Das alte Wartehaus am Ortseingang war durch Starkniederschläge beschädigt worden, die Fundamentplatten neigen sich. Der Bau wird abgerissen und durch eine...