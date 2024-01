Schulen in Oelsnitz und Bad Elster laden zum Besuch ein

Am Donnerstagnachmittag öffnet die Oberschule Oelsnitz zum Tag der offenen Tür, am Freitagnachmittag präsentieren sich Grundschule und Hort Elsternest in der Bäderstadt.

Was bietet die Oberschule Oelsnitz Mädchen und Jungen, die mit einem Besuch des 140 Jahren alten Schulhauses am Karl-Marx-Platz liebäugeln? Einen Eindruck können künftige Schüler, Eltern und alle Interessierte am Donnerstagnachmittag gewinnen. Dann öffnet die Oberschule von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. Bei dem Einblick ins... Was bietet die Oberschule Oelsnitz Mädchen und Jungen, die mit einem Besuch des 140 Jahren alten Schulhauses am Karl-Marx-Platz liebäugeln? Einen Eindruck können künftige Schüler, Eltern und alle Interessierte am Donnerstagnachmittag gewinnen. Dann öffnet die Oberschule von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. Bei dem Einblick ins...