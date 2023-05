Wanderung führt nach Schnecken

Bad Brambach.

Zu einer geführten Wanderung mit Bernd Regner lädt der Kur- und Fremdenverkehrsverein Bad Brambach am Mittwoch ein. Start ist 14 Uhr an den Kolonnaden an der Badstraße im Kurort. Die Tour ist etwa 10 Kilometer lang und dauert drei Stunden. Es geht vorbei am Bahnhof Richtung Forst, Bamberk nach Schnecken/Šneky und Fleißen/Plesná und zurück über die Fleißner Straße in Staatsbad. (hagr)