Wintersport: Lifte an der Klingenthaler Jägerstraße und in Erlbach öffnen

Am Samstag startet im oberen Vogtland die Wintersportsaison. In Erlbach dreht sich vorerst nur der kleine Lift.

Auftakt für die Skisaison im oberen Vogtland: Zwei Lifte gehen am Samstag in Betrieb. In Klingenthal startet der Lift an der Jägerstraße. Die 350 Meter lange Piste für Anfänger und Fortgeschrittene wurde in den vergangenen Tagen präpariert. Offen ist die Anlage am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, wie Betreiber...