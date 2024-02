AfD-Veranstaltung in der Plauener Festhalle: Warum sich die als rechtsextremistisch eingestufte Partei dort einmieten darf

Die Landtagsfraktion lädt für Dienstagabend zu einer Veranstaltung in der Festhalle ein. Der sächsische Verfassungsschutz stuft die AfD allerdings als rechtsextremistisch ein. Welche Konsequenzen zieht die Stadt?

Erneut hat sich die Alternative für Deutschland (AfD) in der Plauener Festhalle eingemietet. Am Dienstagabend soll in der städtischen Einrichtung eine Veranstaltung der Landtagsfraktion stattfinden. Doch das Landesamt für Verfassungsschutz stuft die AfD in Sachsen als erwiesen rechtsextremistisch ein. Welche Konsequenzen zieht das Rathaus...