Am Chrieschwitzer Hang in Plauen leuchtet es im Advent

Wenn es in diesen Tagen im Plauener Stadtteil Chrieschwitz besonders hell leuchtet und es an den frühen Abend heimelig wird, ist dies auch der dort ansässigen Versöhnungskirchgemeinde zu verdanken.

Das größte Plauener Plattenbaugebiet setzt in der Vorweihnachtszeit wieder besondere Akzente und zeigt sich an verschiedenen Stellen festlich geschmückt. „Die Idee, dass Chrieschwitz leuchten soll im Advent, fanden wir prima und machen gerne mit“, berichtet Marco Mädler, Erzieher und stellvertretender Hortleiter an der Evangelischen...