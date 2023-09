Auffahrt zur A 72 nach Hof in Plauen-Ost bis Samstag gesperrt

Autofahrer müssen wegen Bauarbeiten auf andere Anschlussstellen ausweichen.

Seit Wochenbeginn ist die Auffahrt zur Autobahn 72 an der Anschlussstelle Plauen-Ost in Fahrtrichtung Hof gesperrt. Darüber hat am Dienstag die Autobahn GmbH des Bundes berichtet. Die Sperrung der Auffahrt ist voraussichtlich bis diesen Samstag notwendig. Grund sind Asphaltierungsarbeiten, die im Rahmen der derzeit laufenden Fahrbahnerneuerung...