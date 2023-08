Drogenrazzia: Wohnungen in Plauen durchsucht

Die Polizei ermittelt gegen einen mutmaßlichen Drogenhändlerring. Dabei kam es auch in Plauen zu Maßnahmen. Mehrere Kilo Drogen wurden sichergestellt.

Im Ermittlungsverfahren gegen einen mutmaßlichen Drogenhändlerring haben Polizeibeamte mehrere Wohnungen in Plauen, Zwickau und Glauchau durchsucht. Dabei wurden bei einer 20-jährigen Frau in Zwickau 13 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Sie und ein 23-jähriger Mann wurden im Zuge der Maßnahmen vorläufig festgenommen. In Meerane nahmen die...