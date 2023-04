Einbrecher wollen in Einfamilienhaus

Plauen.

Einen Einbruchsversuch hat es am Donnerstag in Preißelpöhl gegeben. Im Laufe des Tages machten sich unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus zu schaffen. Sie versuchten laut Polizei, an verschiedenen Stellen in das Haus einzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 3500 Euro. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Preißelpöhl aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Kripo unter Ruf 0375 428-4480 zu melden. (bju)