Er wollte es ohne Döner schaffen: Warum ein türkischer Imbiss-Betreiber in der Plauener Innenstadt jetzt doch Fleisch am Drehspieß anbietet

Auch im Imbiss Lokanta an der Bahnhofstraße können Kunden nun Dönerfleisch vom Drehspieß ordern. Betreiber Hassan Akbakay wollte eigentlich ohne auskommen, hat seine Kundschaft aber offenbar falsch eingeschätzt.

Hassan Akbakay beherrscht das Döner-Einmaleins, obwohl sich der in Plauen lebende Kurde als gelernter Koch nie zum Sklaven des Drehspießes machen wollte. Seine Heimatküche bietet schließlich so viel mehr an originellen und wohlschmeckenden Gerichten.