Gedenktafel am Oberen Bahnhof beschmiert: In Plauen häufen sich politisch motivierte Straftaten

Die Gedenktafel erinnert an Lokführer Paul Dittmann. Er verhalf verfolgten Menschen in der Nazi-Zeit zur Flucht.

Plauen. Die Gedenktafel am Oberen Bahnhof in Plauen ist von Unbekannten beschädigt worden. Der auf der Tafel angebrachte Ausruf "Nie wieder Faschismus!" wurde so beschmiert, dass das Wort 'nie' aus der Entfernung nicht mehr zu lesen ist.

"Die Beschädigung ist schon am Mittwoch entdeckt worden", berichtet Doritta Kolb-Unglaub, Vorsitzende des Plauener Demokratievereins Colorido. "Wir haben jetzt Anzeige erstattet." Damit reihe sich der Vorfall in eine Kette ähnlich ausgerichteter Delikte, die sich in Plauen seit einigen Wochen zutragen: "Schmierereien, rechtsextremistische Aufkleberaktion um die Markuskirche, mit Steinen eingeschlagene Scheiben am Bring-und-Nimm-Laden unseres Vereins und jetzt Sachbeschädigung eines Denkmals. Das hat ganz schön Fahrt aufgenommen", so Kolb-Unglaub. Die für das Bahnhofsareal zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eines Denkmals, wie Sprecher Eckhard Fiedler erklärt: "Wir gehen von einer politisch motivierten Tat aus. Da aber keine verfassungsfeindlichen Symbole angebracht worden sind, behandeln wir die Tat vorerst nicht als Staatsschutzdelikt."