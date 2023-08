Hinterm Kühlergrill: Katze reist als blinder Passagier vom Vogtland an die Ostsee

Ein junges Kätzchen hatte sich im Motorraum eines Autos im Vogtland versteckt. Der Besitzer des Wagens fuhr am nächsten Morgen an die Ostsee in den Urlaub. Dort konnte das Tier gerettet werden. Was wird nun aus ihm?

Eine Autofahrt vom Vogtland bis an die Ostsee kann durchaus anstrengend sein. Je nach Stausituation ist man mehrere Stunden auf der Autobahn unterwegs. Dabei haben es die Insassen im Auto noch angenehm: Im Inneren ist es trocken und klimatisiert, und man kann nebenbei Radio hören. Wie muss aber eine solche Reise für ein Tier sein, das im...