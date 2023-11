In Plauen sind die Parkscheinautomaten ausgefallen

Laut Stadtverwaltung gibt es technische Probleme. Was müssen Autofahrer, die ihr Auto parken wollen, nun beachten?

In Plauen sind derzeit viele Parkscheinautomaten ausgefallen. Darauf hat am Vormittag die Stadtverwaltung aufmerksam gemacht. Betroffen seien insgesamt 23 Automaten. Grund dafür sei ein Update der Parkscheinautomaten durch den Hersteller. Es werde mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet. Dabei sei Plauen nicht die einzige Stadt, die...