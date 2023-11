Jocketaer Narren wollen am Samstag um 19.11 Uhr den Rathausschlüssel erobern

Der Faschingsauftakt geht im Pöhler Talsperrennblick über die Bühne.

Schlüsselübergabe, Prinzenpaarvorstellung, Bekanntgabe des Saisonmottos und einfach feiern: Das ist am heutigen Samstag in Jocketa geplant, wenn die närrische Zeit beginnt. Im Restaurant Talsperrenblick startet die 55. Saison des Jocketaer Carnevalclubs (JCC). Dort muss 19.11 Uhr Bürgermeister Eric Jung den Rathausschlüssel an die Narren...