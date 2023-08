Nicht nur Märchen für die ganze Familie: Was das zweite Sommertheater-Festival im Plauener Komturhof zu bieten hat

Den „Freischütz“ als unterhaltsames Puppentheater kann man auch nicht alle Tage erleben. Am Samstag ab 19.30 Uhr ist das zum Auftakt des zweiten Sommertheater-Festivals vom Förderverein des Plauener Komturhofs in dem alten Gemäuer möglich. Das Theater „Ortswechsel“ aus Leipzig gibt sich die Ehre in der Vogtlandstadt und lädt zu einer...