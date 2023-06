Plauener Malzhaus startet in die Festwoche

Das Soziokulturelle Zentrum inmitten der Altstadt feiert 50. Geburtstag. An was sich die „Clubber“ der ersten Stunde jetzt in der Malzhaus-Galerie erinnert haben.

Mit Schallplatten-Blues, Jazz von der Plauener Liveband und Folkmusik aus Jena sowie einer Vielzahl fotografischen Erinnerungen ist das Malzhaus am Montagabend in seine abwechslungsreiche Festwoche zum 50. Bestehen gestartet. Wie das? Begann die Ära des Kultur- und Veranstaltungstempels inmitten der Plauener Altstadt nicht erst um die Wende...