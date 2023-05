Polizei hebt Diebesbande im oberen Vogtland aus

Bei der aufsehenerregenden Polizeiaktion am Donnerstag wurden insgesamt sieben Objekte im oberen Vogtland durchsucht. Aktiv war die Polizei in Oelsnitz, Adorf und Markneukirchen, wie die Pressestelle am Freitag informierte. "Dabei konnte hochwertiges Diebesgut sichergestellt werden. Es könnte aus zahlreichen Diebstahlshandlungen...