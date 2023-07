Streik in Edeka-Großlagern: Leere Regale auch im Markt in Plauen

Der Tarifstreit in der Großhandelsbranche sorgt für Lieferengpässe in den Lebensmittelmärkten. Im Plauener Edeka-Markt fehlt es an nicht gekühlten Lebensmitteln und - mal wieder - an Klopapier.

Seit Wochen tobt bundesweit die Tarifauseinandersetzung in der Groß- und Außenhandelsbranche. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten Lohn- und Gehaltssteigerungen von 13 Prozent, das Arbeitgeberangebot startete bei fünf Prozent und liegt mittlerweile bei acht Prozent. Die Fronten scheinen verhärtet.