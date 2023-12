Verkehr in Mißlareuth kann wieder rollen

Der Straßenbau im Ort ist nach vielen Monaten fast abgeschlossen. Die Bauarbeiten hatten im März begonnen. Am Dienstagmittag erfolgt die Verkehrsfreigabe. Eine Einschränkung gibt es noch.

Gute Nachrichten für die Einwohner von Mißlareuth und all jene, die über den Ort in Richtung Thüringen fahren oder von dort kommen: Nach monatelangem Straßenbau wird am Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, die Straße im Ort wieder für den Verkehr freigegeben. Darüber hat am Montag das Landratsamt informiert. Eine Einschränkung gibt es noch: Die...