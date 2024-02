Vogtländer nutzen demokratische Rechte: Wofür und wogegen sie am Wochenende auf Straßen demonstrierten

In Plauen sind am Sonntag erneut Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Protestfahrten mit großem Zulauf gab es am Freitagabend in Reichenbach und Rodewisch.

Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt" haben am Sonntag in Plauen erneut Hunderte Vogtländer gegen Rechtsextremismus und für Demokratie, Vielfalt und Teilhabe protestiert. Diesmal sprachen auf der Kundgebung am Altmarkt Menschen aus Vereinen, Kirchen und der Wirtschaft.