Weil sie Gesicht zeigen: Vogtländisches Demokratie-Bündnis verleiht gleich zwei Preise

Die Auszeichnung wird zum zweiten Mal vergeben - an Personen, die sich engagieren und dazu auch noch Gesicht zeigen. Die Wahl der beiden Plauener fiel eindeutig aus.

„Sie haben nicht mit der Wimper gezuckt und sich sofort bereit erklärt, den Preis anzunehmen“, so beschreibt Nicole Baumgärtel die Reaktion einer Plauenerin und eines Plaueners, als diese die Nachricht von ihrer Nominierung erhielten: Am Freitag sollen sie um 19 Uhr in der Galerie im Plauener Malzhaus den Preis für Zivilcourage verliehen...