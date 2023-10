XXL-Turnalle am Plauener Lessing-Gymnasium: Arbeiter haben keinen Feiertag

Auch am Reformationstag sollen die Bauarbeiten munter vorangehen. Denn der Terminplan sei straff, begründet die Stadt. Sie stellt bereits das Richtfest in Aussicht.

Wer am Feiertag, dem Reformationstag am 31. Oktober, mal etwas länger schlafen will, hat schlechte Karten - zumindest, wenn er Anwohner des XXL-Turnhallenbaus am Lessing-Gymnasium ist. Denn dort laufen der Plauener Stadtverwaltung zufolge zurzeit Schalungs-, Armierungs- und Betonarbeiten im 2. und 3. Obergeschoss. Vor den jeweiligen Betongängen...