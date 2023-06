Oldtimerfahren ist wie Zeitreisen: Youngtimer Susann Schaller aus Reichenbach startet bei den Meister-Classics

Wenn die Sächsische Meister-Classic in ihrer dritten Auflage am Samstag auch durch das Vogtland rollt, sitzt mit Susann Schaller aus Reichenbach eine der jüngsten Teilnehmerinnen am Steuer. Die 20-Jährige bildet mit ihrem 1994 gebauten Mercedes C 180 im Feld der fast 90 Fahrzeuge eines der jüngsten Rundfahrt-Teams. "Ich freue mich sehr auf meine...