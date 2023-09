Reichenbach: Sind das neue Blitzer?

Warum an der Bundesstraße 94 im Kalten Feld und an der Autobahnbrücke Videotechnik aufgestellt wurde.

Was war das gerade? Eine neue Generation von Blitzgeräten? Oder was soll die Kamera? Im Vorbeifahren auf der B 94 an der A-72-Anschlussstelle Reichenbach und an der Kreuzung Lengenfelder Straße/Kaltes Feld/Am Windrad ist das bei Tempo 70 kaum zu erfassen. Ein laminierter Zettel klärt auf: Das ist eine Verkehrszählung, keine...