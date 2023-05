Wade Fernandez im Konzert

Reichenbach.

Ein Konzert des national wie international ausgezeichneten indigenen Sängers, Songwriters, Gitarristen und Spielers der indianischen Flöte Wade Fernandez findet am Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr im Neuberin-Museum Reichenbach statt. Der US-Musiker gehört dem Volk der Menominee an und lebt in Wisconsin. Seine Bandbreite reicht von Blues, Rock und Folk sowie Balladen mit indigenen Rhythmen. Dabei verlieren sich die Gitarrensoli mal im leicht jazzigen Sound oder erinnern an Klänge von Jimi Hendrix. Fernandez erhielt 2006 den Native-American-Music-Award. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Wegen begrenzter Platzkapazität wird um Voranmeldung gebeten. (gb)