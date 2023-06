Kleine Ritter und erfolgreiche Goldwäscher: Hunderte bei Waldenburger Kinderfest

Knapp 20 mitwirkende Vereine und Gruppen sowie hunderte Besucher sorgten am Samstagnachmittag für viel Trubel an der Freilichtbühne im Grünfelder Park in Waldenburg. Ganz friedlich ging es dabei nicht immer zu, was allerdings niemanden störte. Denn der Bühnenkampf, um den es am Stand des Freilichttheaters Waldenburg ging, war ja nur Inszenierung....